7 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? 2018 Diriliş Ertuğrul mu Jet Sosyete mi Sen Anlat Karadeniz mi birinci kim oldu? 7 Kasım 2018 reyting sonuçları araştırılıyor. En çok hangi dizi izlendi? TRT1’in gözde dizisi Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları araştırılıyor. Sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları TOTAL sıralaması nasıl? 7 Kasım reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması nasıl? Geçen hafta Totalde Sen Anlat Karadeniz birinci, Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. AB grubunda da Sen Anlat Karadeniz birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Jet Sosyete üçüncü sırada yer aldı. Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu. Reyting nasıl ölçülür? Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir.

7 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 31 EKİM 2018

Çarşamba gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.31 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz zirveyi kaptı. Totalde Sen Anlat Karadeniz birinci, Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. AB grubunda da Sen Anlat Karadeniz birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Jet Sosyete üçüncü sırada yer aldı. Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

TOTAL

AB

ABC1

6 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Salı gecelerinin reyting savaşları yeniden alevlendi.

6 Kasım 2018 reyting sonuçlarına göre FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirveyi kaptı.

Totalde kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Kadın (ÖZET) üçüncü oldu.

AB grubunda da Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.

Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

TOTAL

AB

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.