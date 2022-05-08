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Medya

7 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Survivor, Kardeşlerim reyting sıralaması

7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Ali Baba ve 7 Cüceler, Gönül Dağı ve Gülümse Kaderine dizisi izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 7 Mayıs 2022 reyting sonuçları

8 Mayıs 2022 Pazar 09:07 - Güncelleme:
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7 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Ali Baba ve 7 Cüceler, FOX Tv'de Gülümse Kaderine, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı, Tv8'de Survivor All Star izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 7 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 7 Mayıs reyting sıralaması

7 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Gönül Dağı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı (ÖZET), üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

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