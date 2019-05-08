7 Mayıs reyting sonuçları: Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz hangi dizi reytinglerde birinci oldu?
7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı sorusu şimdiden merak edilmeye başladı. TRT1’in her üç kategoride de reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 147. Bölümüyle bu akşam hayranlarının karşısına çıkıyor. Diğer yanda Star TV’nin yeni iddialı yapımlarından Kuzgun ve ATV’de ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz var. Hangi dizi reytinglerde üst sırada yer alacak ya da birinci olarak herkes tarafından merak ediliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sizinle paylaşacağız. 1 Mayıs Çarşamba gününün baktığımızda Diriliş Ertuğrul AB, Total ve ABC1’de birinci olurken, Kuzgun AB’de dördüncü Total’de ise altıncı olmuştu. Sen Anlat Karadeniz ise AB’de 13, Total’de üçüncü yer almıştı. İşte ayrıntılar…
7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Televizyon dizilerini ve programlarını yakından takip edenler reyting sonuçlarını merak bekliyor. Hangi dizi reytinglerde üst sırada yer alacak ya da birinci olarak herkes tarafından merak ediliyor. TRT1’in her üç kategoride de reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 147. Bölümüyle bu akşam hayranlarının karşısına çıkıyor. Diğer yanda Star TV’nin yeni iddialı yapımlarından Kuzgun ve ATV’de ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz var. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sizinle paylaşacağız. 1 Mayıs Çarşamba gününün baktığımızda Diriliş Ertuğrul AB, Total ve ABC1’de birinci olurken, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber de her üç kategoride ikinci olmuştu. Kuzgun AB’de dördüncü Total’de ise altıncı olmuştu. Sen Anlat Karadeniz ise AB’de 13, Total’de üçüncü yer almıştı. İşte reyting sonuçlarıyla ilgili merak ettiğiniz detaylar…
8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
8 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
1 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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