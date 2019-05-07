7 Mayıs reyting sonuçları! Hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?
7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı televizyon ve de özellikle dizi izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Salı akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından reyting sıralamasında hangi dizinin reytinglerde kaçıncı olduğu takipçilere duyuruluyor. 7 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklandığı andan haber içeriğimizde sizinle paylaşacağız. 30 Nisan reyting sonuçlarına baktığımızda AB, Total ve ABC1 kategorisinde her hafta olduğu gibi yine Kadın dizisi 60. Son bölümüyle zirvedeydi. İkinci sırada ise AB’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer alırken ABC1’de ve Total’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yer almıştı. Reyting sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde…
Televizyon ve dizi izleyicileri 7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı sorusunu araştırıyor. Heyecanla takip edilen televizyon ekranlarındaki reyting çekişmesinin ardından reyting sonuçları takipçiler tarafından merakla araştırılıyor. 7 Mayıs Salı günün reyting sonuçları henüz açıklanması. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Gelişmeleri haber içeriğimizden takip edebilirsiniz. 30 Nisan Salı günkü reyting sonuçlarına batığımızda AB, Total ve ABC1 kategorisinde her hafta olduğu gibi yine Kadın dizisi 60. Son bölümüyle zirvedeydi. İkinci sırada ise AB’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer alırken ABC1’de ve Total’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yer almıştı. Reyting sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde…
7 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Mayıs reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haber içeriğimizden takip edebilirsiniz.
30 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI NELER?
AB
TOTAL
ABC1
1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
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