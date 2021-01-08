7 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Dünün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

08 Ocak 2021 Cuma 09:21 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 09:21

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Perşembe akşamı ekranlarda; Alev Alev, Mucize Doktor, Babam Çok Değişti, Bir Zamanlar Çukurova yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, dünün reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki dünün reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 7 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Perşembe günü Kanal D'de Babam Çok Değişti, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV'de Sol Yanım, Kalan D'de Babam Çok Değişti, Show Tv'de Alev Alev, FOX Tv'de Mucize Doktor, TRT 1 'de Vizontele izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

7 OCAK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen Hafta Perşembe gününün reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ikinci sırada İbo Show Yılbaşı, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, ikinci sırada İbo Show Yılbaşı, üçüncü sırada Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 O SES TÜRKİYE YILBASI ÖZEL TV8

2 İBO SHOW YILBAŞI STAR TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

6 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL SHOW TV

7 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBASI ÖZEL KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 hava durumu ATV

10 MILLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL KANAL D