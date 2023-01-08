7 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Gönül Dağı reyting sonuçları

7 Ocak reyting sonuçları açıklanıyor. Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler ve Show TV'de Güldür Güldür Show isimli eğlence programları yılbaşı özel bölümüyle yeniden seyirci karşısına çıktı. TRT1'de cumartesi akşamının vazgeçilmezi olan Gönül Dağı, ATV'nin ise Kardeşlerim isimli dizileri her zamanki saatlerinde ekranlardaki yerini aldı. Aynı saatlerde Fox TV'de filmi Orta Direk Şaban, Star TV'de ise Patron Mutlu Son İstiyor filmi ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 7 Ocak 2023 reyting sonuçları



7 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



7 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kesişme İyi ki Varsın Eren, ikinci sırada Kesişme İyi ki Varsın Eren tekrarı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kesişme İyi ki Varsın Eren, ikinci sırada Kesişme İyi ki Varsın Eren tekrarı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kesişme İyi ki Varsın Eren, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Kesişme İyi ki Varsın Eren tekrarı yer aldı.

7 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.