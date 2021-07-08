7 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar reyting sıralaması

8 Temmuz 2021 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:13

Reyting sonuçları, Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında en çok izlenen yapımlar merak ediliyor. Dün akşam TV8'de Masterchef Türkiye, Show Tv'de Cam Tavanlar, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, Star'da Görevimiz Tehlike: Yansımalar, Kanal D'de Transformers, Atv'de Şans Kapıyı Çalınca, TRT1'de İngiltere-Danimarka maçı izleyenleriyle buluştu. Peki 7 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Temmuz 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki 7 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

7 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Ada Sen Çal Kapımı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SEN CAL KAPIMI FOX

4 CAKALLARLA DANS 5 (T.S) ATV

5 ATV GUN ORTASI ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 CAM TAVANLAR SHOW TV

10 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 SEN CAL KAPIMI FOX

5 SULTAN (Y.S) TRT 1

6 CAKALLARLA DANS 5 (T.S) ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

9 ATV GUN ORTASI ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

Sen Çal Kapımı 44. son bölüm izle!

Cam Tavanlar 5. bölüm izle!