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Medya

7 Temmuz 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? İçimizdeki Ateş, Duy Beni, Masterchef reyting sıralaması

7 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı televizyonlarda Çaylaklar, Örümcek Adam 3, İçimizdeki Ateş, Tozluyaka, Duy Beni, Seni Kalbime Sakladım ve MasterChef Türkiye izleyiciyle buluştu. Bir kanalda yayınlanan programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Peki Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 7 Temmuz 2022 reyting sonuçları

8 Temmuz 2022 Cuma 09:31 - Güncelleme:
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7 Temmuz 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Çaylaklar (Yabancı Sinema), Kanal D'de Örümcek Adam 3, Star TV'de Duy Beni, FOX Tv'de Tozluyaka, Atv'de İçimizdeki Ateş, TRT1'de Seni Kalbime Sakladım, Tv8'de Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 7 Temmuz 2022 reyting sonuçları

7 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Temmuz 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total'de 1. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3. sırada "Survivor Ekstra" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada "Survivor Ekstra"yer aldı.

20+ABC1'de ise 1. sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada "Survivor Ekstra" yer aldı.

7 Temmuz akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. A kanalında yayınlanan bir programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini beLirler.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

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