8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Ana Haber, Tozluyaka, Masterchef reyting sıralaması

8 Ağustos 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Ölümsüzlük Oyunu, MasterChef Türkiye, Tozluyaka, Diriliş, Dürüst Hırsız ve 10 Muharrem Özel Ehl-İ Beyt Aşkına Aşure Günü özel programı izleyici karşısına çıktı. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 8 Ağustos 2022 reyting sonuçları

8 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Ağustos 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda, birinciliği Tozluyaka, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Tozluyaka, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TOZLUYAKA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 TOZLUYAKA (OZET) FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 OLUMSUZLUK OYUNU (Y.S) KANAL D

10 DIRILIS (Y.S) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TOZLUYAKA FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

6 TOZLUYAKA (OZET) FOX

7 SICAK GELISME KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 TOZLUYAKA FOX

3 FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

5 TOZLUYAKA (OZET) FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 DIRILIS (Y.S) ATV

8 OLUMSUZLUK OYUNU (Y.S) KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. A kanalında yayınlanan bir programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini beLirler.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.