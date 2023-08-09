8 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Sen Türkülerini Söyle, Yaz Şarkısı reyting sıralaması

8 Ağustos reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Hoca: Bezdum Da, Show TV'de Sakar Şakir isimli yerli sinema filmleri izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de Sen Türkülerini Söyle, TV8'de MasterChef Türkiye All Star ile heyecanlı anlar yaşanırken, Star TV'de Yabancı Sinema Kuşatma seyirci ile buluştu. Fox TV'de ise Yaz Şarkısı isimli dizi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 8 Ağustos 2023 reyting sonuçları



8 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



8 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Veda Mektubu yer aldı.

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.