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Medya

8 Haziran reyting sonuçları: Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Camdaki Kız reyting sıralaması

8 Haziran 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür, Camdaki Kız, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Gülcemal ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 8 Haziran reyting sonuçları

9 Haziran 2023 Cuma 10:00 - Güncelleme:
8 Haziran reyting sonuçları: Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal, Camdaki Kız reyting sıralaması
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8 Haziran reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize, Fox TV'de Gülcemal dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki Reyting tablosu nasıl şekillendi? İşte 8 Haziran 2023 reyting sonuçları

8 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise 2 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje "Yalı Çapkını" dizisi olurken, 2. sırada ise Kızılcık Şerbeti yer aldı.

8 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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