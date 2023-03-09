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Medya

8 Mart reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman, Aile reyting sıralaması

8 Mart 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Gönül Dağı, Adım Farah ve Survivor 2023 programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

9 Mart 2023 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
8 Mart reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman, Aile reyting sıralaması
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8 Mart reyting sonuçları: Çarşamba Kanal D'de O Kız, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam, ATV'de Kuruluş Osman dizilerinin yeni bölümleri seyirci karşısına çıkacak. TV8'de Survivor 2023 rüzgarı eserken TRT1'de önce Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken ardından yabancı sinema filmi İtalyan Yazı ekranlarda olacak. Show TV'de ise Aile dizisinin ilk bölümü yeniden izleyiciyle buluştu. Peki en çok ne izlendi? İşte 8 Mart 2023 reyting sonuçları

8 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

8 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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