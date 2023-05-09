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Medya

8 Mayıs reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer reyting sıralaması

8 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer, Fox TV'de Yasak Elma, TRT1'de ise Alparslan Büyük Selçuklu isimli dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile ekranlarda yer alırken, TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 8 Mayıs 2023 reyting sonuçları

9 Mayıs 2023 Salı 11:17 - Güncelleme:
8 Mayıs reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer reyting sıralaması
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8 Mayıs 2023 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Veda Mektubu, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Güldür Güldür Show ve Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 8 Mayıs reyting sonuçları

8 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 ATV ANA HABER ATV

4 OMER STAR TV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 OMER STAR TV

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ATV ANA HABER ATV

5 YASAK ELMA FOX

6 OMER (OZET) STAR TV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 VEDA MEKTUBU KANAL D

10 BIR KUCUK GUN ISIGI (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 OMER STAR TV

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ATV ANA HABER ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 VEDA MEKTUBU KANAL D

8 OMER (OZET) STAR TV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 SURVIVOR TV8

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