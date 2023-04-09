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Medya

8 Nisan reyting sonuçları: Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, Gönül Dağı reyting sıralaması

8 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, Gönül Dağı, Gülcemal ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 8 Nisan reyting sonuçları

9 Nisan 2023 Pazar 09:00 - Güncelleme:
8 Nisan reyting sonuçları: Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, Gönül Dağı reyting sıralaması
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8 Nisan reyting sonuçları; Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler izleyenlere müzik dolu anlar yaşatırken, Show TV'de Güldür Güldür Show programı yayınlandı. TV8'de Survivor 2023 fırtınası eserken Fox TV'de Gülcemal isimli dizinin ilk bölümü yeniden izleyiciyle buluştu. Aynı zamanda TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de ise Kardeşlerim dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 8 Nisan 2023 reyting sonuçları

8 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise FOX TV'de yayınlanan "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

8 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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