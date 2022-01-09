8 Ocak reyting sonuçları 2022: Güldür Güldür, Gönül Dağı, O Ses Türkiye reyting sıralaması

9 Ocak 2022 Pazar 11:14 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 11:14

8 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Cumartesi akşamı ATV'de Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de Yukarıdaki Tehlike, Show TV'de Güldür Güldür Show, FOX TV'de Maske Kimsin Sen?, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de O Ses Türkiye izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 8 Ocak reyting sıralaması

8 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Ocak Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Gönül Dağı (ÖZET), üçüncülüğü ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül DağI, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM