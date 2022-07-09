8 Temmuz 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Güldür Güldür, Ah Nerede, Masterchef reyting sıralaması

8 Temmuz 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Cuma akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Örümcek Adam, Star TV'de Ah Nerede, FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de Seni Kalbime Sakladım, Tv8'de Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Cuma reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 8 Temmuz 2022 reyting sonuçları

8 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Temmuz 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan yabancı sinema "Örümcek Adam 3" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Fox Ana Haber" 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "Seni Kalbime Sakladım" yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. A kanalında yayınlanan bir programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini beLirler.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.