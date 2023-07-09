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Medya

8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi Reyting tablosu nasıl şekillendi?

8 Temmuz 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Yerli Sinema Amacı Olmayan Grup, Güldür Güldür Show, Yabancı Sinema Örümcek Adam: Eve Dönüş, Yalı Çapkını, Yerli Dizi, MasterChef Türkiye All Star, Yerli Sinema Postacı ekrana geldi. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 8 Temmuz reyting sonuçları

9 Temmuz 2023 Pazar 09:41 - Güncelleme:
8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi Reyting tablosu nasıl şekillendi?
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8 Temmuz reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de yerli sinema filmi Amacı Olmayan Grup seyirciyle buluşurken, Show TV'de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekrana geldi. Aynı saatlerde TV8'de MasterChef All Star'da heyecanlı anlar yaşanırken, ATV'de yabancı sinema filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş, Fox TV'de ise yerli sinema filmi Postacı izleyici karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 8 Temmuz 2023 reyting sonuçları

8 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada Show TV'de izleyici ile buluşan "Güldür Güldür Show", 2. sırada TV8'de ekranlara gelen "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kılıbık" filmi yer aldı.

AB'de 1. sırada "Güldür Güldür Show", 2. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" özet bölümü yer aldı.

8 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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