9 Ağustos reyting sonuçları: Masterchef, Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün reyting sıralaması

9 Ağustos 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Belalı Tanık ve hemen ardından Büyük Haydut, ATV'de Bumblebee, Star TV'de Arı Maya isimli yabancı sinema filmleri izleyici ile buluştu. Aynı saatlerde Show TV'de Güldür Güldür Show, Fox TV'de Ruhun Duymaz tekrar bölümü ile ekranlarda yer alırken, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Show TV'de Maviye Sürgün dizisi ve TV8'de MasterChef All Star seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 9 Ağustos reyting sonuçları



9 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



9 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

9 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.