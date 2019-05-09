9 Mayıs reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Bizim Hikaye hangi dizi reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
9 Mayıs reyting sonuçları merakla bekleniyor. Çok sayıda dizinin ekranlara geleceği Perşembe akşamı sonrası hangi dizinin reyting sıralamasında kaçıncı olacağı takipçileri ve medya severler tarafından yakından takip ediliyor. 9 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 2 Mayıs Perşembe gününe baktığımızda reyting sıralamasında zirvedeki isim değişmedi. ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sıralamalarda birinci olurken, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de sıralamalarda ikinci olmuştu. Reyting sıralamasındaki ayrıntılar haberimizde…
9 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Perşembe akşamı Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye ve Avlu gibi birçok dizi ekranlara geliyor. Hangi dizinin reyting sıralamasında kaçıncı olacağı takipçileri ve medya severler tarafından yakından takip ediliyor. 9 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 2 Mayıs Perşembe gününe baktığımızda reyting sıralamasında zirvedeki isim değişmedi. ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sıralamalarda birinci olurken, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de sıralamalarda ikinci olmuştu. Çarpışma AB’de yedinci, Avlu sekizinci, Bizim Hikaye ise dokuzuncu sırada yer almıştı. Total’de ise Avlu beşinci, Bizim Hikaye altıncı, Çarpışma ise 16. Sırada yer almıştı. İşte haberimizin ayrıntıları…
9 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
9 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
2 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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