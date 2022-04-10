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Medya

9 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Survivor, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

9 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Kurye, Mahkum ve Gönül Dağı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 9 Nisan 2022 reyting sonuçları

10 Nisan 2022 Pazar 10:33 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 10:33
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9 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Arkadaşım Hoşgeldin, FOX Tv'de Benim Kocam Yapmaz (Yerli Sinema), Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 9 Nisan 2022 reyting sonuçları

Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 9 Nisan reyting sıralaması

9 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Gönül Dağı" 2. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Survivor All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Kardeşlerim" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Survivor All Star" 3.sırada "Gönül Dağı" dizisinin özeti yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

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