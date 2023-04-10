9 Nisan reyting sonuçları: Teşkilat, Güzel Günler, Yargı dizi reytingleri

9 Nisan reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de ise Güzel Günler isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de Survivor 2023 fırtınası estirdi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 9 Nisan 2023 reyting sonuçları



9 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



9 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de en çok izlenen proje "Yargı" dizisi olurken, 2. sırada ise Teşkilat dizisi yer aldı. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı tüm reyting gruplarında birinci oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT TRT 1