İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3055
  • EURO
    21,0243
  • ALTIN
    1235.96
  • BIST100
    4987.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 9 Nisan reyting sonuçları: Teşkilat, Güzel Günler, Yargı dizi reytingleri
Medya

9 Nisan reyting sonuçları: Teşkilat, Güzel Günler, Yargı dizi reytingleri

9 Nisan 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Yargı, Teşkilat, Güzel Günler, Çok Güzel Hareketler 2, Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 9 Nisan reyting sonuçları

10 Nisan 2023 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
9 Nisan reyting sonuçları: Teşkilat, Güzel Günler, Yargı dizi reytingleri
ABONE OL

9 Nisan reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de ise Güzel Günler isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de Survivor 2023 fırtınası estirdi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 9 Nisan 2023 reyting sonuçları

9 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de en çok izlenen proje "Yargı" dizisi olurken, 2. sırada ise Teşkilat dizisi yer aldı. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı tüm reyting gruplarında birinci oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT TRT 1

9 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.