İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7778
  • EURO
    20,1789
  • ALTIN
    1130.64
  • BIST100
    5088.95
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 9 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Sipahi reyting sıralaması
Medya

9 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Sipahi reyting sıralaması

9 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi Kanal D'de Belalı Tanık 2 isimli sinema filmi ekrana gelirken, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı adlı dizi seyirciyle buluştu. TRT1'de ise Alparslan: Büyük Selçuklu, Star Tv'de Ömer, Fox TV'de Yasak Elma, Show TV'de Sipahi isimli dizinin yeni bölümü ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 9 Ocak 2023 reyting sonuçları

10 Ocak 2023 Salı 10:48 - Güncelleme:
9 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Sipahi reyting sıralaması
ABONE OL

9 Ocak 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Sipahi, Belalı Tanık 2, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer, MasterChef Türkiye, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazartesi dizilerinin reyting listesi

9 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

4 YASAK ELMA FOX

5 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ATV ANA HABER ATV

8 OMER STAR TV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 OMER STAR TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 ATV ANA HABER ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 OMER STAR TV

7 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.