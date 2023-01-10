9 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Sipahi reyting sıralaması

9 Ocak 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Sipahi, Belalı Tanık 2, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer, MasterChef Türkiye, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazartesi dizilerinin reyting listesi

9 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



9 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

4 YASAK ELMA FOX

5 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ATV ANA HABER ATV

8 OMER STAR TV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 OMER STAR TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MASTERCHEF TURKIYE TV8

8 ATV ANA HABER ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 OMER STAR TV

7 BIR KUCUK GUN ISIGI ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 YASAK ELMA (OZET) FOX