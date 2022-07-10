9 Temmuz 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Gizli Saklı, Gönül Dağı Kurban 2, Masterchef reyting sıralaması

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Televizyon kanallarında ekrana gelen yapımların reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de İbo Show, FOX Tv'de Gizli Saklı, Atv'de Rio 2 (Animasyon), TRT1'de Gönül Dağı Kurban 2, Tv8'de Masterchef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 9 Temmuz 2022 reyting sonuçları

9 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinci Masterchef Türkiye, İkinci Güldür Güldür Show, üçüncü ise Fox Ana Haber Hafta Sonu oldu.

AB Grubunda ise birinci Fox Ana Haber Hafta Sonu, ikinci Güldür Güldür Show, üçüncü Masterchef Türkiye oldu.

20+ABC 1 Grubunda birinci Masterchef Türkiye, ikinci Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü ise Güldür Güldür Show oldu.

REYTİNG NEDİR?

Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) tarafından AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Total, AB ve AB ve 20+ABC1 tarafından belirlenen reyting sonuçları günlük olarak yayınlanıyor.