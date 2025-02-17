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Medya

Adem Palabıyık, Arafta Sorular'da açıkladı: Şu ana kadar 70'e yakın evlat geri geldi

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan ve Diyarbakır anneleri ile ilgili konuşan Bitlis Eren Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Adem Palabıyık, 'Şu ana kadar 70'e yakın evlat geri geldi' dedi.

17 Şubat 2025 Pazartesi 12:27 - Güncelleme:
Adem Palabıyık, Arafta Sorular'da açıkladı: Şu ana kadar 70'e yakın evlat geri geldi
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bitlis Eren Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Adem Palabıyık oldu.

"ŞU ANA KADAR 70'E YAKIN EVLAT GERİ GELDİ"

'Şu ana kadar 70'e yakın evlat geri geldi. Artıyor. Ama 400'den fazla aile şu an nöbette. Bu sadece Diyarbakır'da değil Van'a da taşındı. Van'da da var, Hakkari'de, Şırnak'ta, Muş'ta ve İzmir'de de var. Toplumsal vicdan kabul etti ya, anneler her yerde karşılık buluyorlar. Yani bugün Ankara'da da yakında görebilirsiniz.'

"DİYARBAKIR ANNELERİ'NİN GÖZ YAŞINI EVLADI DIŞINDA DİNDİRECEK HİÇBİR ŞEY YOK"

'Annelerin hareketi bir yani kadın hareketi veya benzer hareketlerin çok üstünde bir şey. Öyle bir şey ki gidip onlarla konuştuğunuzda anlıyorsunuz. Bir protesto duruşu var. Gittiğinizde konuşuyorsunuz ama annelerin sürekli ağlamasıyla, gözyaşlarıyla siz de başlıyorsunuz aynı şeylere. Bazı şeylerin gerçekten anlamı kalmıyor. Anlamsızlaşıyor. Orada evladı dışında annenin gözyaşını dindirebilecek hiçbir şey yok. Devletimiz zaten elinden geleni yapıyor bu anlamda.'

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