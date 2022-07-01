Ah Nerede dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. 1975 yapımlı Ah Nerede filminden uyarlanan dizinin başrollerinde Ferit Şerbetlioğlu ve Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan Nil Keser yer alıyor. Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği Ah Nerede dizisinin oyuncu kadrosunda genç oyuncuların yanı sıra usta oyuncular dikkatçekiyor. Peki Ah Nerede dizisinin oyuncuları kimler? Ah nerede dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

Ah Nerede dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy'a, orjinal film senaryosu Sadık Şendil'e ait olan film, geçmişten günümüze yeniden hayat buluyor.

AH NEREDE DİZİSİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ah Nerede 1 Temmuz 2022 Cuma saat 20.00'da Star TV'de yayınlanacak.

AH NEREDE DİZİSİ OYUNCULARI

Ekranların genç ve yetenekli oyuncularından Oktay Çubuk ve Nil Keser 'in başrollerini paylaştığı; Derya Alabora, Ayşe Kökçü, Ferit Aktuğ, Korhan Herduran, Aycan Koptur, Asena Keskinci, Batuhan Sert, Miray Akay, Merve Nur Bengi, Ahsen Türkyılmaz, ve Tarık Pabuççuoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor.

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Mert Carim)

Burçak (Asena Keskinci)

Nihal (Berfe Sancak)

Sera (Melis Özçimen)

Huriye (Bala Atabek)

Orhan Ekşin

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

Samet Kaan Kuyucu

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)

AH NEREDE'NİN KONUSU

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu'nun üniversite okumaları için İstanbyl'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın yakışıklı ve genç kızların velilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden Farklı kulvardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir arata gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

Burçak (Asena Keskinci), Nihal (Berfe Sancak) ve Sera (Melis Özçimen) aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

Bu planın mimarı ise; annesi Perihan (Derya Alabora), abisi Ali (Mert Carim), kuzeni Huriye (Bala Atabek) ve yeğeni Duygu (Ahsen Türkyılmaz) ile yaşayan Zehra (Nil Keser) olur.

Erkeklere güvenmeyen Zehra, genç kadınların birbirini yemek yerine onlara bunu yapan adamdan intikam almalarını öğütler. Ancak bilmediği bir şey vardır. Zehra, çapkın Ferit'ten alınacak intikamın başrolü olacaktır.

Ferit'in Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler iyice karışır...

"Ah Nerede", Her Cuma Star 'da.