İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0242
  • EURO
    38,0445
  • ALTIN
    2748.5
  • BIST100
    9565.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden algı operasyonu! Kirli girişim tutmadı
Medya

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden algı operasyonu! Kirli girişim tutmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık tekne bağlandı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 07:56 - Güncelleme:
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden algı operasyonu! Kirli girişim tutmadı
ABONE OL

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir teknenin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Bahse konu görüntü, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alınmıştır. Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, 'gerçekten orada olduğuna yönelik' kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Yangın provokasyonlarına geçit yok! 3 asılsız iddia tek tek çürütüldü

"Çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam" iddiasına yalanlama

"Bakan Şimşek istifa etti" yalanıyla vurgun yapıyorlar
  • Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.