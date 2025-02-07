14 Kasım 2020'de koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç'in 8 sene önce çekilen bir videosu gündem oldu.

Videoyu Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "8 sene önce çekilmişti. Yeni yayınlanmış... Bir Hollanda kanalının belgeseli. "Tutuklu gazeteciler" için Ahmet Kekeç ile röportaja gelmişlerdi. Hanımefendi manipülasyon ve tuzak sorulara geçtiğinde Ahmet Kekeç cevabı vermişti: "Bana da 100 dava açıldı. O zaman niye gelmediniz?" ifadeleriyle paylaştı.

Videoda o dönem Star Gazetesi Yazarı olan Kekeç, Türkiye aleyhine etki ajanlığı yaptığı için tutuklanan PKK, FETÖ destekçisi sözde gazetecilerle ilgili manipülasyon ve tuzak içeren soruya çok çarpıcı bir cevap veriyor:

Bana da çok dava açıldı. Benim hakkımda 100 küsur dava açıldı, niye dava açıldı söyleyeyim mi? Türkiye'de militarizme karşı çıktığım için açıldı. Türkiye'de darbelere karşı çıktığım için açıldı. Türkiye'de askerin siyasete müdahalesine itiraz ettiğim için açıldı. Ben hiçbirinizi yanımda göremedim. Hiçbirinizi mahkemelerde göremedim. Hiçbirinizi, basın enstitüsünü Gazeteciler Cemiyetini göremedim yanımda... Neredesiniz siz?

GÜNÜN MANŞETİ'NDE DE KONUŞULDU

Sosyal medyaya damga vuran görüntüler 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında da konuşuldu.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "PKK'nın her türlü eylemini meşru ve şirin gösterme gayretinde olan ve adına gazeteci denilen, FETÖ denilen o aşağılık, alçak, namussuz örgütün de adına gazeteci denilen mensuplarına yönelik bu devlet masaya yumruğunu vurduğunda dünya ayağa kalktı ve "Gazeteciler ama" dedi. O dönem rahmetli Ahmet Kekeç de "Biz gazeteci değil miydik, neredeydiniz?" diyor." ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise, "Üzerlerine ultra demokrat elbiseler giyip de bize demokrasi satmalarını yemeyeceğimizi onlar da biliyor. Darbenin merkezi hep Amerika'ydı. Bazen Kemalist olarak gelirler, bazen FETÖ'cü alçaklar gibi gelirler." dedi.