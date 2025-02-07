İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9825
  • EURO
    37,4492
  • ALTIN
    3317.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Ahmet Kekeç'in tarihi cevabı gündem oldu: Bana da 100 dava açıldı, neredesiniz siz?
Medya

Ahmet Kekeç'in tarihi cevabı gündem oldu: Bana da 100 dava açıldı, neredesiniz siz?

5 yıl önce vefat eden Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç'in, 8 sene önce Hollanda kanalının belgeselinde Türkiye aleyhine etki ajanlığı yaptığı için tutuklanan sözde gazetecilerle ilgili soruya verdiği, 'Benim hakkımda 100 küsur dava açıldı, hiçbirinizi yanımda göremedim. Hiçbirinizi mahkemelerde göremedim. Neredesiniz siz?' cevabı gündem oldu.

HABER MERKEZİ7 Şubat 2025 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Ahmet Kekeç'in tarihi cevabı gündem oldu: Bana da 100 dava açıldı, neredesiniz siz?
ABONE OL

14 Kasım 2020'de koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç'in 8 sene önce çekilen bir videosu gündem oldu.

Videoyu Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "8 sene önce çekilmişti. Yeni yayınlanmış... Bir Hollanda kanalının belgeseli. "Tutuklu gazeteciler" için Ahmet Kekeç ile röportaja gelmişlerdi. Hanımefendi manipülasyon ve tuzak sorulara geçtiğinde Ahmet Kekeç cevabı vermişti: "Bana da 100 dava açıldı. O zaman niye gelmediniz?" ifadeleriyle paylaştı.

Videoda o dönem Star Gazetesi Yazarı olan Kekeç, Türkiye aleyhine etki ajanlığı yaptığı için tutuklanan PKK, FETÖ destekçisi sözde gazetecilerle ilgili manipülasyon ve tuzak içeren soruya çok çarpıcı bir cevap veriyor:

Bana da çok dava açıldı. Benim hakkımda 100 küsur dava açıldı, niye dava açıldı söyleyeyim mi? Türkiye'de militarizme karşı çıktığım için açıldı. Türkiye'de darbelere karşı çıktığım için açıldı. Türkiye'de askerin siyasete müdahalesine itiraz ettiğim için açıldı. Ben hiçbirinizi yanımda göremedim. Hiçbirinizi mahkemelerde göremedim. Hiçbirinizi, basın enstitüsünü Gazeteciler Cemiyetini göremedim yanımda... Neredesiniz siz?

GÜNÜN MANŞETİ'NDE DE KONUŞULDU

Sosyal medyaya damga vuran görüntüler 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında da konuşuldu.

ÖZKÖK: AHMET KEKEÇ "BİZ GAZETECİ DEĞİL MİYDİK, NEREDEYDİNİZ?" DİYOR

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "PKK'nın her türlü eylemini meşru ve şirin gösterme gayretinde olan ve adına gazeteci denilen, FETÖ denilen o aşağılık, alçak, namussuz örgütün de adına gazeteci denilen mensuplarına yönelik bu devlet masaya yumruğunu vurduğunda dünya ayağa kalktı ve "Gazeteciler ama" dedi. O dönem rahmetli Ahmet Kekeç de "Biz gazeteci değil miydik, neredeydiniz?" diyor." ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise, "Üzerlerine ultra demokrat elbiseler giyip de bize demokrasi satmalarını yemeyeceğimizi onlar da biliyor. Darbenin merkezi hep Amerika'ydı. Bazen Kemalist olarak gelirler, bazen FETÖ'cü alçaklar gibi gelirler." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.