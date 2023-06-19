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  • Ahmet Mümtaz Taylan'dan skandal 'Babalar Günü' paylaşımı! LGBT sapkınlığını güzelledi
Medya

Ahmet Mümtaz Taylan'dan skandal 'Babalar Günü' paylaşımı! LGBT sapkınlığını güzelledi

Doğrudan aile yapısını hedef alan, sosyal medya ve dijital platformlarda tehlikeli boyutlara ulaşan LGBT sapkınlığı, son dönemde sözde sanatçılar tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı Babalar Günü paylaşımında LGBT sapkınlığına arka çıkan skandal bir mesaj paylaştı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Ahmet Mümtaz Taylan'dan skandal 'Babalar Günü' paylaşımı! LGBT sapkınlığını güzelledi
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Küresel sermayenin adeta esir aldığı ve fonladığı LGBT terörü hızla yayılıyor. Son dönemde sosyal medyanın yanı sıra dijital platformları da esir alan LGBT terörü, sözde ünlü isimler aracılığıyla pompalanmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödül alan Mabel Matiz, "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum." diyerek LGBT terörüne destek çıktı.

Şarkıcı Mabel Matiz'in ardından aynı törende ödül almak için sahneye çıkan şarkıcı Melike Şahin de skandal ifadelere imza atıp, siyasi mesajlar vererek LGBT savunuculuğuna soyundu.

TAYLAN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Doğrudan aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığına son olarak oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan arka çıktı. Taylan Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla LGBT'ye açıkça destek verdiğini ilan etti.

Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta lgbti+ bireylerin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Taylan'ın LGBT terörünü destekleyen skandal Babalar Günü paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu paylaşımın altına 'Şehit babaları kaçıncı sırada?', 'Neden böyle bir ayrım yapma gereği duydunuz', 'Velevki bu bir hastalık ise neden bu hastalığı normalleştirmeye yada başkalarına empoze etmeye çalışıyorsunuz? Normal karşılamayacağız', 'Ahlaksız olabilirsin bari propagandasını yapma!', 'Artık iyice zıvanadan çıktınız' şeklinde yorumlar yapıldı.

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