24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Yazar - Aile Danışmanı Mine İzgi oldu.

'BBC bunları kendine haber yapmış. Bu sistem bir dinsiz nesil yetiştirmek istiyor. Dini, imanı, inancı olmasın ve dinsizleşsin. Eğer dini olursa bir yere bağlanacak ve aidiyet duygusu gelişip kendini güçlü hissedecek. Dinsiz olsun istiyor. Diğeri ne istiyor? Cinsiyetsiz bir nesil olursun istiyor. Yani kadın ve erkek belli olmasın. O zaman zaten anne olmasına da gerek kalmayacak. Onun için anneliği öteleştiriyor. Cinsiyetsiz olacak. Kadın olması doğurganlığını getiriyor. Bir cinsiyet statüsü veriyor. Çok önemli bir statü kadın ve anne olmak. Mesela unisex kıyafetler şu an yaşadığımız yüzyılda çok yaygın. Ben bunu yaklaşık 20 yıl önce duyduğumda çok şaşırmıştım. Hem erkek hem kadın giyiyor. Hem erkeğe uygun hem kadına uygun. Yok öyle bir şey. Benim kafa almıyordu. Şimdi o kadar doğallaştı ki. Mağazaya girip siz kadın mı erkek mi diye reyona bakmıyorsunuz, sevdiyseniz, hoşlandıysanız ayakkabıyı da giyeceğiniz kıyafeti de alıp çıkıyorsunuz. Yine cinsiyetsiz yaptılar. Üçüncü olarak cibilliyetsiz bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Soyu sopu belli olmasın. Cibilliyeti olmasın, soyu sopu olmasın, soysuz olsun. Bizim bir ecdadımız var, bir kökümüz var, beslendiğimiz yer var. Bu üç nokta hususunda en iyi mücadeleyi verecek olan kurum hangisi? Aile. Yani kadın ve erkekten oluşan kurum dediğimiz aile. Kadın ve erkek birlikte bir mum yakıyor. Birlikte bir aydınlık yaşanıyor. Oğlu ve kızını aynı şekilde eşitliyor. Hiçbirinden de hiçbir şey eksilmiyor. Ama kapitalist sistemin bizden istediği nedir? Kadın anneliğiyle ön plana çıkmasın. Kadın olmanın ona verdiği değeri anlamasın, hissetmesin, farketmesin. Kadın kadındır, erkek erkektir. Ama şu bir hakikat ki kadının o doğurganlığı, o fedakar yapısı, kadının kökten gelme hali. Dedik ya ün kelimesinden geldiğinden dolayı. O hali istemiyor. Neden istemiyor? Çoğalacak, etrafa kökünü salacak, gelişim sağlayacak. Gelişimi de sağlıyor çünkü. Bundan hiçbirini yapmayacak. Kaşıkla verip sapıyla almak mı gerekiyor?'

'Şunu unutmamak lazım. Evlilikte toz pembe hayallerle evlilik yapılmamalı. Neden biliyor musun? Çünkü o toz pembe hayallerle evlilik yapılıyor. Evlenince bunun pembesi gidiyor tozu kalıyor, tozunu silkelemek de bize kalıyor. Yani bizim gibi aile danışmanlarına bu işle uğraşıyor. Bu işle ilgilenen uzmanlara kalıyor. Ben bir suyu benzinciden alıyorum, 5 TL'lik su 10 TL oluyor. Sonra ben bunu gidiyorum havalanından alıyorum 120 TL oluyor. Bunlar aynı şişe su. Hiç farkı yok. Düşün 50 kuruştan bizim su 120 TL'ye kadar gitti. Bu suyun durduğu yer önemli. Evlilik noktasında bize danışmanlık eğitimini aldığımız hocalarımız şöyle diyordu; 'Gelen çiftin ne olur kültür yapısını da bilin. Nereli, nerede yaşıyor, nasıl bir yapı var.' Onu bilmeniz lazım. Diyelim Doğu kültürüyle bir çift geldi. Sizin doğudaki evlilikleri bilmeniz gerekir. Onunla alakalı bir background'ınızın olması gerekiyor ki onlara yol rehberliği yaptığınızda doğru bir yol rehberliği yapacaksınız. Şimdi Batı'dan bakıp Doğu'ya şekil veremezsiniz. Ya da doğudan bakıp batıya şekil vermeniz mümkün değil. O ortamı bilmeniz gerekiyor. O ortamda ona nasıl bir değer atfediliyor, nasıl bir bakış açısı var, nasıl bir değerlendirme söz konusu. Mesela bir kızcağız, ikinci evladı kız olacak diye üzülüyor. Doğulu bir ailenin kızı ve Doğulu bir ailenin gelini. Olsun, ikincisi de kız olsun veya üçüncüsü de kız olsun. Peygamberimiz üç kız çocuğu olanı müjdelemiş. Eğer siz doğudaki bu yaklaşımı bilmiyorsanız seans odasında ona doğru bir tespitte bulunamazsınız. Yeniden bir çerçeveleme yapamazsınız. Bunu bilmeniz lazım.'