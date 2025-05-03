AK Parti Gençlik Kolları'ndan gündem olan video: Organize İşler

AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından 'Organize İşler!' notunu düştüğü bir paylaşımla dikkat çekti. Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

Videoda 19 Mart'ta yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardınan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve soruşturma kapsamında yapılan baskında ele geçirilen paralara, İmamoğlu'nun Etiler'de gittiği otele ve bantlanan kameraların olduğu görüntülere yer verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Nisan'daki grup toplantısında "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Gördük ki; bantçı olup çıkmışlar." ifadelerinin de videoda yer alması gözlerden kaçmadı.