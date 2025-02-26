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AK Parti Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde şarkı sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda doğum günü kutlandı. AK Parti Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum gününe özel 'Bilmezler nasıl sevdik' şarkısıyla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde duygusal anlar yaşadı.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
AK Parti Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde şarkı sürprizi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açılamalarda bulundu. AK Parti Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı hazırladı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum günü için özel hazırlanan şarkı ile karşılandı.

71 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkı sırasında duygusal anlar yaşadı.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı şarkıya salonda bulunanlar ayakta eşlik etti.

Şarkıda yer alan "Kalbimiz alev alev, Yanıyor sebebi siz, Türkiye Yüzyılının, Bestekarı sensin" sözleri dikkat çekti.

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