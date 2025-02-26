Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açılamalarda bulundu. AK Parti Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı hazırladı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum günü için özel hazırlanan şarkı ile karşılandı.

71 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkı sırasında duygusal anlar yaşadı.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı şarkıya salonda bulunanlar ayakta eşlik etti.

Şarkıda yer alan "Kalbimiz alev alev, Yanıyor sebebi siz, Türkiye Yüzyılının, Bestekarı sensin" sözleri dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'dan kuvvet komutanlarını tehdit eden Özgür Özel'e sert tepki: Haddini bileceksin

Bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Liderler telefonda görüştü