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Medya

AK Partili Dağ'dan CHP'ye ''ön seçim'' hatırlatması: Kendi içinde bile karşılık bulmayacak

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday “adayı” için yapmayı planladığı 'ön seçim' hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin 'ön seçim' dediğinin aslında “temayül yoklaması' olduğunu hatırlatan Hamza Dağ, 'Tüm CHP yönetimi, üç yıl sonra gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun adaylığı için seferber olmuş durumda. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu tek adaylı “demokratik ve şeffaf” temayül yoklaması bırakın kamuoyunda, CHP'nin kendi içinde bile karşılık bulmayacaktır.' dedi.

HABER MERKEZİ8 Mart 2025 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
AK Partili Dağ'dan CHP'ye ''ön seçim'' hatırlatması: Kendi içinde bile karşılık bulmayacak
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AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday "adayı" için yapmayı planladığı "ön seçim"in aslında bir ön seçim olmadığını bunun sadece "temayül yoklaması" denilebileceğini söyledi. AK Partili Dağ ayrıca CHP'nin ne yaparsa yapsın bu tek adaylı "demokratik ve şeffaf" temayül yoklaması bırakın kamuoyunda, CHP'nin kendi içinde bile karşılık bulmayacağını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ şu ifadeleri kullandı;

"CHP'nin Cumhurbaşkanı aday "adayı" Ekrem İmamoğlu ön seçim kampanyasına bugün İzmir'den başladı.

Aslına bakarsanız buna ön seçim demek doğru olmaz. Ön seçim, Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetiminde gerçekleşir. Bu durum, Siyasi Partiler Kanunu'nun 37. ve 41. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, bir ön seçim değil, "temayül yoklaması yapılacak" demek daha doğru olacaktır.

"CHP'NİN KENDİ İÇİNDE BİLE KARŞILIK BULMAYACAK"

Ön seçim, daha doğrusu temayül yoklamasının sonuçlarının güvenilir ve adil olduğu nasıl kanıtlanacak? Kongrelerinde şaibe iddialarının eksik olmadığı bir partinin, kendi parti görevlileriyle yaptığı bir temayül yoklamasının adil olabileceğine kim inanacak?

Tüm CHP yönetimi, üç yıl sonra gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun adaylığı için seferber olmuş durumda. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu tek adaylı "demokratik ve şeffaf" temayül yoklaması bırakın kamuoyunda, CHP'nin kendi içinde bile karşılık bulmayacaktır."

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