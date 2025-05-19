24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş oldu.

"CHP GENÇLERE KOÇBAŞI OLMAYI REVA GÖRÜYOR"

CHP'nin gençleri koçbaşı gibi kullandığını belirten İbiş, "Eskiden filmlerde daha çok görürdük. Kalelerin kapılarını böyle açarken kullanılır. Kapı açıldığı anda kenara atılır. Cumhuriyet Halk partisi gençlere koçbaşı olmayı reva görüyor. Sandıkla mücadele edemediği yerde, siyasi görüşlerle mücadele edemediği yerde gençleri bir milis gücü olarak kapıyı açmak için koçbaşı olarak kullanıyor. Sonra ne olacak? O koçbaşı onların reva gördüğü yere gönderilecek. Biz bunu her zaman gördük" dedi.

CHP'nin gençleri sokak hareketlerinde kendilerine kalkan olarak kullandığını söyleyen İbiş, "Son olaylarda da gördük. Gezi olaylarında ne dediler? Hatırlayın. Y kuşağı geldi. Gereken cevabı verecek dediler. Gezi olaylarının üstünden defalarca seçim atlattık. Bu Y kuşağından kaç tane gence CHP veya diğer siyasi partiler yönetim kademesinde yer verdi? 2023'de Z kuşağı dediler. Öncesinde Z kuşağı şöyle yapacak, Z kuşağı böyle yapacak dediler. 2023 seçimlerinde kaç tane milletvekili adayı gösterdiler. Kaç tane seçilecek sıradan milletvekili gösterdiler. Sıfır. Diğer siyasi partilere peynir ekmek dağıtır gibi milletvekilliği dağıttılar. Her siyasi partiye onar onar milletvekilliği verdiler. Ama kendi gençlerine, kendi sokak hareketlerinde koçbaşı olarak kullandıkları gençlerine bir tane milletvekilliği vermediler" ifadelerini kullandı.

Deniz Gezmiş örneğini veren İbiş, "Gençleri bir milis gücü olarak kullanır, işini görür ve sonrasında gereğini yapar. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Deniz Gezmiş onlara göre şu anda bu gençlik anlamında veya ideolojiler anlamında çokça kullandıkları onların dünyasında bir genç aktör. Ve burada bakın Deniz Gezmiş'i de istismar ediyorlar. Deniz Gezmişi de ve arkadaşların da aynı şimdi olduğu gibi sokak olaylarını da sokaklara sürdüler. Ve sonrasında arkadaşlarımız internetten araştırabilir. CHP Deniz Gezmiş'in ben buradan açıkça gençlere sormak istiyorum. Bakmalarını istiyorum. Meclisteki idam oylamasında CHP'li vekillerin tutumuna bir baksınlar. Şu an sahip çıkıyorlar ya. İdeolojik bir aktör olarak gençlerin önüne sunuyorlar ya. Anma törenlerinden ve diğer ideolojilerle birlikte çok farklı bir şekilde lanse ediyorlar ya. CHP Deniz Gezmiş'in idam oylamasındaki milletvekillerinin kaç tanesi meclise hiç gelmemiş, kaç tanesi evet idam edilsin oy kullanmış? Ben bir şey söylemiyorum. Gençlerimiz baksınlar. Mahkeme süreçlerinde ne yapmışlar? İşte Aynı bu şekilde. Geçmişte neyse bugün de o" dedi.

Algı oyunları yapmadıklarını dile getiren İbiş, "Biz hakikati savunuyoruz, gerçeğin peşinden gidiyoruz. Onlar gibi algı oyunlarıyla, bot hesaplarla bir sosyal medya çalışması yapmıyoruz. Bizler tamamen gerçek değerlerimizi, inandığımız işleri, inandığımız cümlelerle ve bireysel olarak anlatıyor, yazıyor, paylaşıyoruz" dedi.