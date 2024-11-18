24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir oldu.

"RİZE'DE AÇILIŞA KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI İLE İLGİLİ KESİNLİKLE DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

'Rize'de açılışa katılan belediye başkanları ile ilgili kesinlikle disiplin süreci devam ediyor. MKYK kararını aldık. Siyasi partiler kanunu gereği bazılarını MKYK bazılarını il başkanlığımız disipline sevk ediyor. Bunlar bizim asla affedeceğimiz şeyler değil. Genel Başkanımız ömrünü bu mücadeleye verecek, bu konuda hassas olacak ve bizim her hangi bir siyasi temsilcimiz farkında olsun veya olmasın bu hatayı işleyecek. Bunu affetmeyiz. Bu konuda duruşumuz çok net. Benim kızım boykot konusunda son derece bilinçli. Arkadaşlarının bazı markalarla ilgili söylediklerini hemen söylüyor. Toplum bu kadar hassasken, bizler bu kadar hassasken, dünya adeta bu konuda bir sınama ile karşı karşıyayken, bireysel ve kurumsal olarak doğru yerde durmak tarihe karşı vazifemiz. Bunu arkadaşlarımız ihmal ederlerse bedelini öderler. Hiç tereddütsüz, biz hemen gereğini yaptık, yapacağız, üzerine gideceğiz. Ben hemen hocamızı aradım. Hocamız Artvin'de öğretim görevlisi. İl başkanı arkadaşımla da görüştüm Artvin'de. İlçe başkanı arkadaşım da hemen ziyarete gitmiş sağ olsun. Teşkilat zaten hızlı, hemen gereğini yapıyor. Hocamızı aradığımda ilçe başkanımızla oturuyorum zaten dedi. Zaten gönüllümüz, bu konulardaki hassasiyetimizin örtüştüğü bir hocamızdı. AK Parti'de en ufak bir tereddüt olmaz. Bizim Genel Başkanımız bu konunun bırakın Türkiye'de, dünyadaki savunucusu, sözcüsü, dünyada en hassas lider. Onun partisinin mensuplarının aksini düşünmesi, yapması mümkün olabilir mi? Buna tahammül eder miyiz ? Asla. Bu konuda kamuoyunun en ufak bir tereddüt yaşamaması lazım. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gerek bana gerek ilgili arkadaşlara verdiği talimat budur. 'Bizler bu mücadeleyi yaparken bu mücadeleyi anlayamamış arkadaşlarım varsa onlarla aramıza mesafe koyarız' dedi. Belki de öyleydi ama nihayetinde dediğim gibi bir takım referans kaynaklarımız var. O referans kaynaklarına bakarak attığımız adımlar da çok kesin ve kararlıyız. Bu konuda biz çok hassasız, sadece AK Parti açısından söylemiyorum Türkiye'de her arkadaşımızın vicdanını kanatıyor. Yıllardır devam eden insanlık tarihinde bu kadar açıktan, dünyanın gözlerinin içine bakarak yaşanmış başka bir vahşet var mıdır? Zannetmiyorum. Böyle talihsiz bir döneme denk geldik. Bizim canlı şahit olduğumuz soykırım karşısında tüylerin diken diken olmama ihtimali yoktur. O görüntülere insan olan, vicdanı olan hiç kimsenin, hiçbirimizin tepkisiz kalması söz konusu bile olamaz. Dolayısıyla burada bütün insanlık olarak imtihandan geçiyoruz. İmtihanı kaybedenler var, tarihin doğru yerinde duranlar var. Biz de bedel ödemeyi de göze alarak tarihin doğru yerinde milletçe hep durmuşuz, yine durmaya devam ediyoruz. Bu millet çok irfanlı ve çok vicdanı olan bir millet. Bizim milletimiz tarihsel olarak doğru yerde duruyor. Hangi siyasi görüşte olursa olsun hepimizin ortak meselesi. Siyasi bir hareket içerisinde, bizim Cumhurbaşkanımız bu kadar bedel ödemeyi göze alarak dünyada bunun sözcülüğünü yaparken aksi zaten düşünülemez. Arkadaşlarımızın bu hassasiyetimizi paylaşmasını bekleriz.

"BİZ SORUNU ÖRTMEYİZ. SORUNUN ÜZERİNE GİDER VE GEREĞİNİ YAPARIZ"

'Biz sorunu örtmeyiz. Sorunun üzerine gider ve gereğini yaparız. CHP ile aramızdaki en büyük fark budur. Onlar yapılanları unuttururlar. Bizim açımızdan böyle değil. AK Parti hareketinin on iki milyon üyesi var ve hepsi muhteşem insanlardan oluşan kutsal topluluğuz demiyoruz. Hepsi hataları, eksikleri olan toplumdaki tüm insanlar gibi olan bir yapı. Ailenizin fertlerinde nasıl eksiklik oluyorsa bu ailenin yanlışları da olabilir. Önemli olan nasıl tavır aldığınız. Bu konularda Cumhurbaşkanımız son derece hassastır. Bizler de hassasız. Nerede ne yanlış görürsek gerekeni yaparız. Partimizin genel duruşunu zedeleyen arkadaşımız varsa yolları ayırırız. AK Parti çok net bir siyasi hareket.'