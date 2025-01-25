AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, 24 TV'de ekranlara gelen Deniz Uğur ile "24 Hafta Sonu" programına konuk oldu. AK Partili Usta, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

" MECLİS'TE ARAŞTIRMA ÖNERGEMİZİ VERDİK"

"Toplumsal olarak böyle olaylarda bir takım dersler çıkarmamız gerekiyor" diyen AK Partili Usta, "Bolu'da yaşanan olay inanılmaz içimizi yaktı. Hala çok üzgün ve acılıyız. Fakat bizim toplumsal olarak da birtakım dersleri çıkartmamız gerekiyor. Biz, konunun daha net anlaşılması amacıyla AK Parti Grubu olarak, konunun mevzuat yönüyle de araştırılması ve incelenmesi için Meclis'te araştırma önergemizi verdik. Bu çok önemli bir adım." dedi.

"BELEDİYE MAALESEF BU TESPİTLERE KARŞI GÖZÜNÜ YUMMUŞ"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına tepki gösteren Usta, "300 insanın bir gecede barındığı bir yerde eksiklik tespit edeceksiniz, sonra da "ilgili müdürüm bana bunu bildirmediyse benim nereden haberim olacak" diyeceksiniz. "Evet, burada bir eksiklik yapmışım" diyecek bir belediye anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Diyemiyorsa da biz bunu dedirteceğiz. Bu yangın faciasında da bir sürü eksik tespit edilmiş olmasına rağmen, belediye maalesef bu tespitlere karşı gözünü yummuş, kulağını kapatmış." ifadelerini kullandı.