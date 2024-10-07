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Medya

AK Partili Usta'dan Rize'deki açılışa tepki: Kabul edilemez

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Rize'de restoran açılışına AK Partili isimlerin katılmasının parti adına bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi. Usta, 'İnsan durduğu tabelanın altına bakar, nerede duruyorum der ve bir bakar. Hepimiz üzüldük kabul edilebilir bir şey değil' dedi.

7 Ekim 2024 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
AK Partili Usta'dan Rize'deki açılışa tepki: Kabul edilemez
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta oldu.

AK Partili Usta, Rize'nin Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de düzenlenen Burger King açılışında bazı AK Partili isimlerin bulunmasına yönelik gelen eleştirilere cevap verdi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Olayın kabul edilemez olduğunu ve partiyi bağlamadığını ifade eden Usta, "Yapılan iyi ve düzgün şeylerin toplumun nezdinde veya görünmesi gereken yerlerde görünmeyip çok aşağılarda tutulması... Bazen bir yanlışın bütün doğruları götürdüğünü görüyoruz. Bu doğruların görünmemesine sebep oluyor. Bizlerin hata yapma lüksü yok. Bunun farkındayız. Ama maalesef belediye başkanı, teşkilat mensubu bu tip hatalarda bulunuyorlar. Tabii ki partimizi bağlamaz. İnsan durduğu yerin, tabelanın altına bir bakar. "Ben nerede duruyorum?" der bir bakar. Böyle bir ihmalin sonucunda böyle bir görüntü ortaya çıktı. Tabii ki hepimiz üzüldük. Kabul edilebilir bir şey değil. Bunun partiyi bağlayıcı bir anlamı yoktur. Bu kişilerin bireysel aldığı bir karar. Ama bu tarafta ki iyiliği de görmemiz gerekiyor işte. Ben Üsküdar'daydım. Benim yanımda yine bir sürü milletvekili arkadaşımız vardı. İl ve ilçe teşkilatlarımız ordaydı. Herkes meydandaydı bunu kimse görmüyor" ifadelerini kullandı.

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