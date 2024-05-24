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Medya

AKINCI İHA hazımsızlığı sürüyor! Türker Ertürk İran'ın iddialarına destek çıktı

CHP'li emekli amiral Türker Ertürk, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin hayatını kaybettiği helikopterin yerini bulan AKINCI İHA'yı hedef aldı. Ertürk konuşmasında İran'ın 'AKINCI' iddialarına arka çıktı.

24 Mayıs 2024 Cuma 07:53 - Güncelleme:
AKINCI İHA hazımsızlığı sürüyor! Türker Ertürk İran'ın iddialarına destek çıktı
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazını bulan AKINCI İHA'yı hedef alanlar kervanına CHP'li emekli amiral Türker Ertürk de katıldı.

İranlı yetkililerin yaptığı 'Enkazı AKINCI değil biz bulduk' iddialarına arka çıkan Ertürk, "Sana nerede kaza olduğunu söylüyor İran. Kolayca oraya gidebiliyorsun. Eğer bulmuş olsalardı da Akıncı değil Aselsan üretimi sensörler bulmuş olacaktı." diye konuştu.

Her fırsatta Akıncı'ya nefret kusan ve 'yerli ve milli olmadığını' öne süren Ertürk, "Ama burada bile yalan söylediler. İran makamları ortaya çıkardı." dedi.

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