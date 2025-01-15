Akşam Future&Trends dergisi 20. yılını zirveyle taçlandırdı

Halkbank, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğu ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda düzenlenen Akşam Future&Trends Summit zirvesi kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

Türkiye avantaja sahip 2 oturumdan oluşan zirvenin ilk oturum başlığı "E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği." 24 TV Moderatörü Elif Akkaya Kuter moderatörlüğünde gerçekleşen bu oturumda, Ticimax CSO - Ceyhun Turan, Karaca International Genel Müdürü - Ömer Barbaros Yiş, İZÜ Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Yusuf Dinç ile sektörün genel olarak değerlendirilmesinin yanı sıra gelişiminin önünü açmak için dikkat edilmesi gereken noktalar konuşuldu. "Türkiye'de üretilmiştir" ikonu yükselişte Enerjinin Geleceği başlıklı son oturumda ise Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu moderatörlüğünde; Aydem Enerji Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı - Engin Kavas, ESCON Enerji CEO - Onur Ünlü, Limak Enerji Yurtdışı Proje Geliştirme Kıdemli Müdürü - Yunus Emre İnciroğlu ile enerji sektörünün bugünü ve gelecekteki yönelimleri hakkında konuşuldu. Kartoğlu: 20-25 yılda çok ciddi mesafe aldık Zirvenin tamamı Akşam TV'den canlı olarak yayınlandı.