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Akşam Future&Trends dergisi 20. yılını zirveyle taçlandırdı

Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 20. yılını bugün gerçekleştirdiği 'Akşam Future&Trends Summit' zirvesiyle taçlandırdı.

15 Ocak 2025 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Akşam Future&Trends dergisi 20. yılını zirveyle taçlandırdı
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Halkbank, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğu ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda düzenlenen Akşam Future&Trends Summit zirvesi kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

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2 oturumdan oluşan zirvenin ilk oturum başlığı "E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği." 24 TV Moderatörü Elif Akkaya Kuter moderatörlüğünde gerçekleşen bu oturumda, Ticimax CSO - Ceyhun Turan, Karaca International Genel Müdürü - Ömer Barbaros Yiş, İZÜ Öğretim Üyesi - Prof. Dr. Yusuf Dinç ile sektörün genel olarak değerlendirilmesinin yanı sıra gelişiminin önünü açmak için dikkat edilmesi gereken noktalar konuşuldu.

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Enerjinin Geleceği başlıklı son oturumda ise Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu moderatörlüğünde; Aydem Enerji Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı - Engin Kavas, ESCON Enerji CEO - Onur Ünlü, Limak Enerji Yurtdışı Proje Geliştirme Kıdemli Müdürü - Yunus Emre İnciroğlu ile enerji sektörünün bugünü ve gelecekteki yönelimleri hakkında konuşuldu.

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Zirvenin tamamı Akşam TV'den canlı olarak yayınlandı.

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