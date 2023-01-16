Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 18. yılını taçlandırıyor!

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşecek olan Akşam Future&Trends Summit; Ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre, şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

4 oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturum başlığı "Yatırım, Finans ve Sigortada Gelecek & Trendler". Bu oturumda dünyada yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmelerin finans piyasalarına etkisi, yatırım modellerinin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliği, sigorta sektöründeki eğilimler tartışılacak.

Otomotivde Gelecek & Trendler başlıklı ikinci oturumda otomotiv sektöründeki dönüşümle beraber ortaya çıkan fırsatlar, rekabetçilik seviyesinin güçlendirilmesi, tedarik zincirindeki problemler, satış sonrası sektörün bu dönüşüme kendini uyarlaması, ortaya çıkan verinin kontrol edilmesi ve siber güvenlik gibi kritik öneme sahip konular tartışılacak.

İnşaat, Çevre Ve Şehircilikte Gelecek & Trendler başlıklı üçüncü oturumda akıllı şehir konsepti, kent, ekonomi, ulaşım, enerji, altyapı yönetimi ve güvenlikten erişilebilirliğe, bilgi erişimine kadar birçok konu konuşulacak. Özellikle son yıllarda teknoloji alanında yaşanan değişimler, dijital altyapı ile şekillenen yaşam biçimini etkileyen sürdürülebilir trendler ele alınacak.

E-Ticaret Ve Perakendede Gelecek & Trendler başlıklı son oturumda ise dijitalleşmeyle birlikte e-ticaret ve perakende sektöründe inovasyonun ve sürdürülebilirliğin önemi, perakende markalarının e-ticaret yatırımları, pazar araştırmaları neticesinde değişen tüketici alışkanlıkları tartışılacak. Sektörün genel olarak değerlendirilmesinin yanı sıra gelişiminin önünü açmak için dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde konuşulacak.

Zirvenin açılış konuşmaları 24 TV'den canlı olarak yayınlanacak olup, gün içerisinde 24 TV Moderatör kuşaklarında oturumlardan bölümler ve zirve katılımcıları ile yapılacak özel röportajlar yayınlanacak. Zirvenin tamamı ise Akşam TV'den canlı yayınlanacak.

"Akşam Future&Trends Summit" yarın saat 09.30 itibariyle 24 TV ve Akşam TV ortak yayınında ekranlarınıza geliyor.