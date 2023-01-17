Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğu ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit; ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre, şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TürkMedya Reklam Grup Başkanı Tülay Mutlu Dölen, "Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların daha kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamaktadır. Nihai hedef, gelecek kuşakların kaynaklarını kontrollü şekilde kullanabileceği bir dünya inşa etmektir" dedi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, "Biz Akşam Gazetesi olarak Türkiye'nin 104 yılını görüyoruz. Dünyada gördüğümüz teknolojileri yerlileştirmeyi başardık. Kapılarımız açıldı, bu ülkenin kendi gücü olduğunu fark ettik" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi ile birlikte şirketlerin de önemli ölçüde büyüdüğünü gözlemlediklerini kaydeden Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, "Rekorların tazelendiği bir yıl geçirdik. Yatırım ekosistemimizin güçlendiği bir dönemi yaşıyoruz. Gezegenimizi korumak için acil önlemler almamız gerektiğini görüyoruz. Her alanda harekete geçmeliyiz" dedi.