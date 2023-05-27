İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Akşam namazını kıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüpsultan Camisi'nde yoğun ilgi
Medya

Akşam namazını kıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüpsultan Camisi'nde yoğun ilgi

İstanbul'daki miting konuşmalarının ardından seçim çalışmalarını bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camisi'nde akşam namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için gelen vatandaşlar, camide ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:10 - Güncelleme:
Akşam namazını kıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüpsultan Camisi'nde yoğun ilgi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Eyüpsultan Camisi'ne geldi. Camiye girişi sırasında çevredeki vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Camide Erdoğan'la birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Akşam namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için gelen vatandaşlar, camide ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.