Alem FM & Lig Radyo deprem bölgesindeki çocuklarımızla buluşuyor

'AMACIMIZ BİR GÜNLÜK DE OLSA ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK'

Alem FM Genel Yayın Yönetmeni ve TürkMedya Radyolar Reklam Grup Başkanı Sibel Toprak Egemen, depremden etkilenen çocukların yüzünü bir günlük de olsa güldürebilmek için huzur dolu bir gün geçirmeyi planladıklarını dile getirerek, 'Alem FM ve Lig Radyo ailesi olarak ülkemizin yaşadığı bu büyük deprem felaketinde bölgede yaşayan çocuklarımız için küçük ama onlara dokunacak bir kampanya düzenlemek istedik. Dinleyicilerimizle el ele vererek onlar için oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri topluyoruz. Kendi ellerimizle çocuklara teslim ederek ve onlara 1 günlük de olsa farklı bir gün yaşatmayı hedefliyoruz. Destekçilerimize şimdiden teşekkür ederiz.' dedi.

'ÇOCUKLARLA OYUNLAR OYNAYIP, MÜZİKLE EĞLENEREK GÜZEL VAKİT GEÇİRECEĞİZ'

Alem FM ve Lig Radyo dinleyicilerinin ve iş ortaklarının destekleriyle toparlanacak olan oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri depremzede çocuklar ile paylaşılacak. Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, depremzede çocukların yaralarına merhem olmak için çeşitli etkinlikler düzenleyip oyuncak dağıtılacağını dile getirerek, 'Asrın felaketinin içimizde bıraktığı acılar günlere sığmıyor. Sığmamalı da zaten. Depremin hemen ardından ülkece tek yürek olmuşken yapılan yardımlar ne kadar değerli ise, bugünlerden başlamak üzere felaketin birkaç hafta, birkaç ay sonrasınında sürdürülebilir olması o kadar önemli. Bizim de TürkMedya çatısı altında Alem FM ve Lig Radyo olarak hüznümü yayınlarımıza, yardımlarımızı bölgeye gönderdiğimiz tıra yükledikten sonra içimiz içimize sığmamaya devam etti. Hedefimiz çocuklar. Onlar için orada olacağız. Onlar için TürkMedya binasına "oyuncak" başta olmak üzere bağışlarınızı bekliyoruz. Hayat depreme inat yaşanır kılınsın, çocukların bir gülücüğü dünyayı güldürsün diye oyunlar oynayıp, müzikle eğlenerek güzel bir vakit geçireceğiz.' dedi.

ÜRÜN TOPLAMA TARİHLERİ

22 Şubat 2023 - 8 Mart 2023

ÜRÜN TOPLAMA YERİ

TürkMedya / Atatürk Mh. Bahariye Cd. No:31 İkitelli, Basın Ekspres Yolu, Küçükçekmece, İstanbul

0212 449 12 00

*Bu adrese kendiniz getirebilir veya alıcı adına "ALEM FM ve LİG RADYO" yazarak kargo yoluyla gönderebilirsiniz.

TOPLANACAK ÜRÜNLER

- OYUNCAKLAR

Peluş Oyuncaklar, Arabalar, Bebekler vb.

- KIRTASİYE MALZEMELERİ

Çeşitli Boya Kalemleri, Renkli Aktivite Kağıtları, Çeşitli Defterler, Oyun Hamurları vb.

- KİTAPLAR

Okuma Kitapları, Boyama Kitapları, Aktivite Kitapları vb.

- KUTU OYUNLARI