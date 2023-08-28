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Medya

ALEM FM'in yeni müzik direktörü belli oldu

Yayın hayatına başladığı 1994 yılından bu yana Türkiye'de ulusal yayın yapan ilk özel radyo istasyonu olan Alem FM'de yepyeni bir dönem başlıyor.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
ALEM FM'in yeni müzik direktörü belli oldu
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TürkMedya bünyesinde yer alan Alem FM'in yeni Müzik Direktörü ünlü radyo programcısı Fatih Yıldırım oldu. Fatih YILDIRIM, ALEM FM'de her sabah 07.00-09.00 saatleri arasında Umut Bezgin ile 'Kafa Açan Uzman ve 18.00-20.00 saatleri arasında "İzlenecek Bi'şey Değil" programlarıyla binlerce dinleyicinin vazgeçilmezi. Hayranlarının gösterdiği yoğun ilgiyle Yıldırım ses tonu, seviyeli esprileri ve samimiyetiyle dinleyicileri ile arasında bir bağ kuruyor.

Türk pop müziğinde öncü bir rol üstlenen, geniş kitlelere hitap eden Alem FM'de programcı olarak görev yapmakta olan Yıldırım Eylül ayı itibariyle aynı zamanda Müzik Direktörü görevini de üstlenecek.

Meslek hayatına 2002 yılında başlayan Fatih Yıldırım, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur. Alem FM'de sekiz yılı geride bırakan Yıldırım, aynı zamanda çeşitli platformlarda oyunculuk, reklam ve belgesel seslendirmeleri yapmaktadır. 'Kendi Kendine Konuşana Radyocu Derler' adında yayınlanmış bir mizah kitabı olan Yıldırım, beş farklı Türkçe parçaya da aranjörlük yapmıştır.

Sektörde deneyimi ve bilgi birikimiyle öne çıkan Fatih Yıldırım, Müzik Direktörlüğü'nde dinamik, eğlenceli ve yeniliklerle dolu yolculuğuna devam edecektir.

Alem FM, Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olmasının yanı sıra, erişimi en yüksek özel radyoların başında gelmektedir. Türkiye genelinde 43'ü aşkın şehirde, İstanbul'da 89.2 frekansında, uydu ve internet üzerinden dünyanın her yerinden dinlenebilir.

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