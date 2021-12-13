İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2021 Pazartesi / 9 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1739
  • EURO
    15,9907
  • ALTIN
    814.411
  • BIST100
    2104.63
Medya

Ali Kırca'nın evine hırsız girdi

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı. Polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:05
ABONE OL

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen Cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız; 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı. Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı.

Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Kırca'nın yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.