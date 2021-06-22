Allah'ın selamını bile hazmedemedi! Can Ataklı'dan tepki çeken sözler

22 Haziran 2021 Salı 08:29 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 08:49

Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında yanlışlıkla "Selamün Aleyküm" diyen Ataklı, durumu kendince toparlamaya çalıştı.

"Ben demem ama şimdi moda o ya." diyen Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ŞART DEĞİL SELAMÜN ALEYKÜM DEMEK, ONU SÖYLEYİNCE MÜSLÜMAN OLMUYORUM"

"Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. İlle o Hz. Musa'dan başlayan Şalom'dan gelen şey, kızıyorlar söyleyince ama ne yapalım yani. Esası o, sorun Yahudilere anlatsınlar. Yani şart değil Selamün Aleyküm demek, onu söyleyince Müslüman olmuyorum, onu demek istiyorum.

Ama şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Abi niye Arapça söylüyorsun , iyi günler demek, selamlar demek. Efendim Allah'ın selamı üzerinde olsun. Allah'ın da değil ayrıca o Allah'ların anlamına geliyor o da ayrı mesele.