Alman DW'nin algı operasyonu çöktü! Gerçeği Instagram hesapları ele verdi

Alman DW kanalında "Tatile gidemeyen öğrenciler: İstanbul | "Bizim işimiz tatil yapanları izlemek" adlı belgesele röportaj veren bir grup genç üzerinden oluşturulmak istenen algı operasyonu çöktü. Gençler üzerinden Türkiye aleyhine kara propaganda yapmak isteyen kanal, gençleri konuşturup kurgu yaptı. Ancak gerçekler ortaya çıktı.

Dijital medyada başlatılan algı operasyonları tükenmezken, ortaya atılan iddiaların gerçek yüzleri de bir bir meydana çıkıyor. Son olarak Alman kanalı olan DW'de "Tatile gidemeyen öğrenciler: İstanbul | "Bizim işimiz tatil yapanları izlemek" belgeseline röportaj veren bir grup genç, Türkiye'deki hayat pahalılığından ve öğrencilerin tatile gidememesinden dert yandı.

ALMAN DW'NİN OYUNCAĞI OLUP TÜRKİYE'Yİ KARALADILAR AMA...

Youtube kanalında yayınlanan belgeselde konuşan öğrenciler, adeta algı operasyonları için kullanıldı.

Kanala verdiği röportajda gençlerin tatile gidecek paralarının ve imkanlarının bulunmadığını söyleyen Almira Ortaç isimli genç kız da diğer arkadaşları gibi bu çirkin oyuna dahil oldu.

"TÜRKİYE'DE TATİL ÇOK PAHALI" DİYORLARDI

Algı operasyonuna katılan Ortaç, video boyunca Türkiye içinde bile tatil yapmanın çok maliyetli olduğundan bahsetti. Ancak gençleri böyle bir provokasyona alet eden kirli oyunun gerçek yüzü ortaya çıktı.

DUBAİ'DEN TATİL POZLARI ORTAYA ÇIKTI!

Sabah'ın haberine göre, Radyo ve Sinema bölümü okuduğunu söyleyen genç kızın aynı zamanda Hakimiyet dizisinin yapım ekibinde yer aldığı belirlendi. Ayrıca sosyal medya hesabından boy boy tatil pozları paylaşan Ortaç'ın Dubai ziyareti de dikkat çekti.

YAKALANINCA HESABINI KAPATTI

Almira Ortaç'ın deşifre olmasının ardından gelen tepkiler üzerine instagram hesabını ve fotoğraflarını erişime kapatması dikkat çekti.

BİR DİĞERİ DE KIŞIN BİLE TATİLİNDE...

Almira Ortaç gibi birçok genç, o röportajda konuşanlar arasında yerini aldı.

Bunlardan biri de boş zamanlarında can kurtaran olarak çalışan Ömer Semiz oldu. Can kurtaran olsa da tatil yapmak istediğini ancak Türkiye şartlarında bunun mümkün olmadığını söyleyen Semiz'in de sosyal medya paylaşımı 'kış tatili' ile süslenmişti.