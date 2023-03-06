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Medya

Altılı Masa dağıldı, muhalefet cephesi isyanda! Nevşin Mengü: Çapsızlık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması muhalefet cephesini karıştırdı. Muhalif gazeteci Nevşin Mengü, Akşener'in masayı dağıtmasını ayrıca muhalefet partilerinin hala bir seçim takvimi oluşturamamasını 'çapsızlık' olarak nitelendirdi.

6 Mart 2023 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Altılı Masa dağıldı, muhalefet cephesi isyanda! Nevşin Mengü: Çapsızlık
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Seçimlere 2,5 ay kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener, kendilerine bir dayatma yapıldığını savundu. Masadan kalkan Akşener çok sert ifadeler kullanırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yapmıştı. Akşener'in çağrısı özellikle CHP tabanında tepki çekerken, Yavaş ve İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını duyurdu.

ÇOK SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Muhalif kesimden tepkiler çığ gibi büyürken, Altılı Masa'yı eleştiren son isim gazeteci Nevşin Mengü oldu. Mengü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla muhalefetin herhangi bir sistem ortaya çıkaramamasına, aday belirleyememesine ve kapalı kapılar ardında pazarlık yürütmesine karşı çok sert sözlerle yüklendi. Nevşin Mengü, 6'lı masada yaşananları 'çapsızlık' olarak nitelendirdi.

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