Altılı Masa medyasında İstanbul Sözleşmesi çelişkisi! Haberi böyle duyurdular

Adaylarını belirlemeyen Altılı Masa'da seçimle ilgili olarak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ismi verilen bir çalışma metni kamuoyu ile paylaşıldı. Parti temsilcilerinin açıkladığı vaatlerin satır aralarında HDP ile yapılan flörtün belgesi niteliğinde maddeler yer aldı.

6'LI MASANIN HDP'YE GÖZ KIRPAN VAADİ

Ortak mutabakat metninin açıklandığı bölümde teröre destek veren, yolsuzluk yapan belediyelerle ilgili olarak alınan kayyum uygulamasının kaldırılacağı vaadinde bulunuldu.

BELEDİYELERDE TERÖRE DESTEK VERMENİN ÖNÜNÜ AÇACAKLARMIŞ

HDP'li belediyelerin özellikle terör örgütü PKK'ya kaynak aktardığı tespit edilmesi üzerine kayyum uygulaması gerçekleştirilmiş ve genel olarak valiler belediye başkanlığına vekalet etmişti. Böylece HDP'li belediyeler tarafından teröre destek verilmesinin önüne geçilmiş, kaynaklar millete hizmet için kullanılmıştı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE GERİ DÖNECEĞİZ"

Parti temsilcilerinin tek tek kürsüye çıkarak açıkladığı vaatlerden dikkat çekenleri vardı. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de sunum yapanlar arasındaydı.

Özlale, Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılan tüm uluslararası anlaşmalara geri döneceğiz' vaadini okudu.

İyi Partili Özlale, 6 liderin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hassasiyeti yüzünden konuya girilmemesi üzerine anlaştığı halde İstanbul Sözleşmesi'ne de geri dönüleceğini söyledi. Özlale, "Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ'NDEN TEPKİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, Özlale'nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi. Kaya, "Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür." ifadelerini kullandı.

"BU ÇIKIŞ SİYASİ BİR NEZAKETSİZLİKTİR"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ise, 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı yapan İYİ Partili Ümit Özlale'ye "Bu çıkış siyasi bir nezaketsizliktir. Biz İYİ Parti'nin kırmızı çizgilerine saygı gösteriyorsak aynı nezaketi de İYİ Partililerden görmek isteriz." sözleriyle tepki gösterdi.

ALTILI MASA MEDYASINDA BÜYÜK ÇELİŞKİ

Tüm bu gelişmeler sonrası muhalefetin sesi Cumhuriyet Gazetesi ve Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete'nin mutabakat metnini okuyucularına duyurduğu haberindeki İstanbul Sözleşmesi ayrıntısı yaşanan çelişkiyi gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Gazetesi haberinde "Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelere geri dönülecek" ifadelerini kullanırken, Milli Gazete ise haberi okuyucularına "İstanbul Sözleşmesi mutabakat metninde yok" başlığıyla duyurdu.