İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Anadolu Ajansı'na algı operasyonu başlatmışlardı! CHP'nin ajansı Anka'da sistem çöktü!
Medya

Anadolu Ajansı'na algı operasyonu başlatmışlardı! CHP'nin ajansı Anka'da sistem çöktü!

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Anka Haber Ajansı'nın seçim verilerini yayınladığı sistem çöktü. Öte yandan Anka Haber Ajansı'ndan bilgi çeken CHP'nin sitesi de hata verdi. Anka'nın açıkladığı açılan sandık sayısı 4.8'de kalırken Anadolu Ajansı 21,3'ü geçti.

14 Mayıs 2023 Pazar 20:11 - Güncelleme:
Anadolu Ajansı'na algı operasyonu başlatmışlardı! CHP'nin ajansı Anka'da sistem çöktü!
ABONE OL

Türkiye'de sandığa giden milyonlar seçim sonuçlarına kilitlendi. Türk Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanı ve milletvekilinin kimler olacağını merak ediyor. Türkiye'nin sonuçlarını merak ettiği seçimlerde CHP'ye yakınlığıyla bilinen Anka Haber Ajansı ve CHP'nin sitesinin çöktüğü ortaya çıktı.

ANKA ÇÖKTÜ

Her seçimde, 'Anadolu Ajansı veri akışını durdurdu' diye algı operasyonuna kalkışan ve 14 Mayıs seçim sonuçlarını CHP ajansı gibi hareket eden Anka'dan takip eden muhalif medya, sonuçlarda çok geride kaldı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye genelinde yüzde 21,3'ün üzerinde sonuç açıkladığı dakikalarda Anka sadece yüzde 4,8 oranında sandıktan sonuç açıklayabildi.

Öte yandan CHP ajansı Anka'nın internet sitesinin ise çöktüğü bilgisine ulaşıldı. Anka'nın sitesine girmek isteyen vatandaşlar 'The service unavailable' notuyla karşılaştı.

CHP'NİN SİSTEMİ DE ÇÖKTÜ

Anka'dan sonra CHP'nin seçim sonuçlarını yayınladığı site olan sts.chp.org.tr'nin de çöktüğü görüldü. Sitede veri akışının olmadığı, "Bu servis ilerleyen saatlerde devreye girecektir" notunun yazıldığı tespit edildi.

  • anka
  • anadolu ajansı
  • seçim 2023

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.