Anadolu Ajansı'na algı operasyonu başlatmışlardı! CHP'nin ajansı Anka'da sistem çöktü!

Türkiye'de sandığa giden milyonlar seçim sonuçlarına kilitlendi. Türk Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanı ve milletvekilinin kimler olacağını merak ediyor. Türkiye'nin sonuçlarını merak ettiği seçimlerde CHP'ye yakınlığıyla bilinen Anka Haber Ajansı ve CHP'nin sitesinin çöktüğü ortaya çıktı.

ANKA ÇÖKTÜ

Her seçimde, 'Anadolu Ajansı veri akışını durdurdu' diye algı operasyonuna kalkışan ve 14 Mayıs seçim sonuçlarını CHP ajansı gibi hareket eden Anka'dan takip eden muhalif medya, sonuçlarda çok geride kaldı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye genelinde yüzde 21,3'ün üzerinde sonuç açıkladığı dakikalarda Anka sadece yüzde 4,8 oranında sandıktan sonuç açıklayabildi.

Öte yandan CHP ajansı Anka'nın internet sitesinin ise çöktüğü bilgisine ulaşıldı. Anka'nın sitesine girmek isteyen vatandaşlar 'The service unavailable' notuyla karşılaştı.

CHP'NİN SİSTEMİ DE ÇÖKTÜ

Anka'dan sonra CHP'nin seçim sonuçlarını yayınladığı site olan sts.chp.org.tr'nin de çöktüğü görüldü. Sitede veri akışının olmadığı, "Bu servis ilerleyen saatlerde devreye girecektir" notunun yazıldığı tespit edildi.