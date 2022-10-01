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Medya

Anadolu Ajansı'nın Arnavutça yayını 8. yılını geride bıraktı

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını, 8. yılını geride bıraktı.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Anadolu Ajansı'nın Arnavutça yayını 8. yılını geride bıraktı
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Yayın merkezini 2015'te Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açan AA'nın Arnavutça servisi, 8 yılda bölge medyasındaki büyük bir boşluğu doldurarak önemli başarı gösterdi.

Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 138 binin üzerinde haber, 53 binin üzerinde fotoğraf ve 29 binin üzerinde görüntü yayınlayan Arnavutça servisi, Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da en önemli haber kaynaklarından biri oldu.

Üsküp'te AA'nın Makedonca servisiyle faaliyet gösteren Arnavutça yayınının haberleri, her gün 50 civarında bölge medyası tarafından kullanılıyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Sorani ve Kurmanci, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde de yayın yapıyor.

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